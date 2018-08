Beim 627. Zunftmarkt im Burgviertel von Bad Wimpfen am Wochenende, 25./26. August, feiert der Verein Zunftmarkt e.V. sein 30-jähriges Bestehen. Seit 1988 richtet der Verein den Historischen Handwerkermarkt aus. Der hat auch im Jubiläumsjahr viel zu bieten. Handwerker geben am Samstag ab 12 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr Einblick in ihre Arbeit, darunter Salzsieder, Flachsweber und Fassdeckelschnitzer, aber auch Korbmacher und Instrumentenbauer. Dazu gesellen sich Gaukler, Tänzer und Musiker in historischen Gewändern und als Besonderheit zum Jubiläum 15 gewandete Ritter des „Deutschen Ritterconvents“. Eine Attraktion für junge Besucher sind die Falkner von Burg Guttenberg mit ihren Greifvögeln. Infos zu Programm und Eintritt unter www.zunftmarkt.de.