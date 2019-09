Den Freunden historischen Rennsports steht ein besonderes Wochenende bevor: die 42 Auflage der Hockenheim Classics vom 6. bis 8. September auf dem Motorradkurs des Hockenheimrings. In verschiedenen Klassen gehen Rennmotorräder der Vorkriegszeit bis hin zu den schnellen Supersportlern der 90er Jahre auf die Rennstrecke. Spektakulär dank akrobatischer Einlagen sind immer die Runden der Renngespanne mit Seitenwagen (Foto: Hockenheimring). Zuschauer dürfen die Rennatmosphäre auch hautnah im Fahrerlager und in der Boxengasse erleben. Die Hockenheim Classics beginnen an den drei Tagen ab 9 Uhr, Karten ab 8 Euro und Zeitplan unter www.hockenheim-classics.de.