Trotz „Dschungelcamp“ und Eskapaden: Lisa Fitz ist für viele noch immer die Speerspitze des deutschen Frauenkabaretts. Resignation, Paranoia, Klischees und Gutgläubigkeit begegnet sie mit Pointen und Musik. Fitz sagt und singt, was ihr in den Kopf kommt. Am Freitag, 14. Dezember, 20 Uhr gastiert sie im Mannheimer Capitol. Karten zwischen 28,40 und 32,80 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice.