Der 1927 erschienene Roman „Steppenwolf“ von Hermann Hesse ist nach wie vor aktuell. Die Romanfigur Harry Haller ist Hesses Alter Ego auf der Sinnsuche für das menschliche Leben. Bis heute ist der Roman einzigartig in seiner Verbindung von Gesellschaftskritik und der Erforschung der zerrissenen menschlichen Seele. Gleich zwei Theater bringen aktuell die Bearbeitung von Joachim Lux auf die Bühne. Am Samstag, 19. Januar, 19.30 Uhr, feiert am Heilbronner Theater die Inszenierung von Malte Kreutzfeldt Premiere (Probenfoto: Braun), am Mittwoch, 23. Januar, folgt am Mannheimer Nationaltheater im Studio Werkhaus um 20 Uhr die Premiere unter der Regie von Dominik Günther. Karten für Heilbronn ab 18,92 Euro beim RNZ-Ticketservice, Karten für Mannheim unter www.nationaltheater-mannheim.de.