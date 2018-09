Heidelberg. (RNZ) So bunt wie sich die Blätter im Herbst färben, begrüßen die Heidelberger die dritte Jahreszeit: Jeder Winkel, jede Gasse und die vielen Altstadtplätze versetzen ihre Besucher in eine ganz eigene Stimmung. Ob mit Musik, Kulinarik oder einem Einkaufsangebot an den vielen Flohmarktständen: Das Angebot ist so vielfältig, dass hier jeder auf seine Kosten kommt.

Am Samstag, 29. September, bieten zahlreiche Bühnen, ein Kunsthandwerker- und Warenmarkt, ein Mittelaltermarkt sowie Flohmärkte eine abwechslungsreiche Auswahl. Ein besonderes Programm hält dabei das Kongresshaus Stadthalle für die Besucher bereit: Es wird der „Tag des Tanzes“ gefeiert. Das Theater und Orchester Heidelberg lädt am Samstag von 14 bis 16 Uhr zu jeder halben Stunde zu Theaterführungen ein.

Am Sonntag, 30. September, lautet das Motto „Familienherbst“, außerdem sind die Geschäfte in der Innenstadt geöffnet und laden zum Bummeln und Verweilen ein.

Weitere Rahmenprogramme, wie musikalische Darbietungen auf dem Karlsplatz oder ein reichhaltiges Programm auf dem Friedrich-Ebert-Platz sind weitere Beispiele für die bunte Vielfalt des Heidelberger Herbstes.