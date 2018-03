Über die Teilnahme an der Castingshow „The X Factor“ und die dabei gegründete Boygroup One Direction schaffte Popsänger Harry Styles den schnellen Aufstieg. Jetzt ist der 24-jährige Brite mit seinem Solo-Debütalbum, das schlicht seinen Namen trägt, auf Tour und füllt gleich die großen Arenen. Am Donnerstag, 5. April, 19.45 Uhr, gastiert der Chartstürmer in der SAP Arena in Mannheim. Karten ab 62,40 Euro beim RNZ-Ticketservice