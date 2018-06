Konzerte mit Dieter Thomas Kuhn und seiner Band sind geprägt von Ritualen. Der Meister trägt Föhnwelle, die Fans tragen Sonnenblumen vor die Bühne, und alle sind glücklich. Das nächste Happening mit DTK und seinen „Kuhnis“ findet am Samstag, 9. Juni, 20 Uhr, auf der Festwiese in Ladenburg statt. „Für immer und Dich“ heißt die aktuelle Tour, also Sonnenblume besorgen, bunte Klamotten anziehen und Spaß haben beim Familientreffen. Karten für 36 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice.