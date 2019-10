Die Verbindung von urbanen Beats mit wilden orientalischen Bläsersätzen ist die Spezialität von Äl Jawala. Die Reisenden, so der arabsiche Name übersetzt, waren Vorreiter dieser heißen Kombination – und sorgen heute noch für schweißtreibende Clubnächte mit dem Feuer einer ganzen Gypsy Brass Band. Zu erleben am Samstag, 19. Oktober, ab 20 Uhr in der Halle 02 in Heidelberg. Karten für 17,10 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice.