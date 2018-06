Die US-Rockband Guns N’Roses geht mit ihrer „Not In This Lifetime“-Tour in die Verlängerung. Mit den Originalmitgliedern Axl Rose, Slash und Duff McKagan gibt es am Sonntag, 24. Juni, 17.30 Uhr, auf dem Mannheimer Maimarktgelände eine Mammutshow mit allen Hits und Hymnen von Guns N’Roses. Eröffnet wird die Show von den Bands Rival Sons und The Pink Slips. Karten von 96,65 bis 148,40 Euro beim RNZ-Ticketservice.