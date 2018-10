Zu einer „Halloween-Party für Kids“ lädt der Luisenpark Mannheim am Mittwoch, 31. Oktober, ab 17 Uhr ein. Auf der Skulpturwiese steigt von 17.30 bis 19.30 Uhr stündlich eine Höllenfeuer-Show, an der Brunnenlandschaft tritt die Randale Newton Band auf und rund ums Freizeithaus spielt das Puppentheater „TrollTroll“ stündlich von 17 bis 20 Uhr das Stück „Kaline und der Riesentroll“. Karten an der Tageskasse für acht Euro, Kinder vier Euro (unter sechs Jahres frei).