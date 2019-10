Hinter dem Bandprojekt Get Well Soon steht der in Mannheim lebende Sänger, Songschreiber und Multiinstrumentalist Konstantin Gropper (Foto: Fantur). Für sein aktuelles Werk „The Horror“ zog er die Inspiration aus den Abgründen seiner finstersten Träume, die mit dem aktuellen Zeitgeschehen zu tun haben. Live präsentiert er mit Get Well Soon „The Horror“ am Samstag, 26. Oktober, 20 Uhr, im BASF-Feierabendhaus in Ludwigshafen. Karten ab 29 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice.