Es ist das größte Volksfest im Unterland mit einer sehr langen Tradition: Zum 1053. Mal wird vom 28. Juni bis 3. Juli der Talmarkt in Bad Wimpfen im Tal gefeiert. Sechs Tage lang gibt es nicht nur einen großen Vergnügungspark, sondern auch ein abwechslungsreiches Musik- und Partyprogramm im großen Festzelt. Dazu gesellen sich ein Krämermarkt mit rund 130 Ständen und eine Gewerbeschau mit zahlreichen Ausstellern. Höhepunkte sind zwei Feuerwerke am 29. Juni und am 3. Juli. Programm unter www.badwimpfen.de.