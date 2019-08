„Hätt‘ auch anderes kommen können“ stellt der Liedermacher Gregor Meyle (Foto: zg) auf seinem aktuellen Album lakonisch fest. Was da so alles hätte anders kommen können, davon singt er zusammen mit seiner Band am Donnerstag, 15. August, 20 Uhr, beim 8. Rex Open-Air-Festival auf dem Bensheimer Festplatz. Karten für 41,70 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice.