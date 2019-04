1984 startete in Hamburg eine Spaß-Punkband: Die Goldenen Zitronen (Foto: Egel). Aus Spaß wurde Ernst, jetzt stehen die Zitronen seit 35 Jahren auf der Bühne. Und in ihren kritischen Texten sind sie noch genauso sauer wie in den 1980er Jahren. Zum Jubiläum produzierten die Punkrebellen das Album „More than a Feeling“. Auf der Jubiläumstour schauen die Zitronen am Sonntag, 14. April, 20 Uhr, im Karlstorbahnhof in Heidelberg vorbei. Karten kosten 23 Euro beim RNZ-Ticketservice.