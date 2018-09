Mannheim. (RNZ) Spaß und Leidenschaft, Professionalität und Visionen, dies alles bringt der Gitarrenvirtuose und Superstar des zeitgenössischen Bluesrocks, Joe Bonamassa, scheinbar mühelos unter einen Hut. Live in Concert sowie auf CD begeistert Bonamassas charismatische Stimme, sein Gitarrenspiel und sein facettenreiches Songwriting. Nun dürfen sich die deutschen Fans des New Yorkers freuen, dass er am Mittwoch, 3. Oktober, um 20 Uhr nach Mannheim in die SAP-Arena. Karten gibt es ab 60,15 Euro beim RNZ-Ticketservice.