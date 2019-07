40 Jahre im politischen Musikkabarett, da kann der bayerische Grantler Gerhard Polt einiges erzählen. Auch beim Jubiläum dabei: die Wellbrüder Hans, Christoph und Michael aus’m Biermoos als langjährige musikalische Begleiter. „40 Jahre Polt und Well: Im Abgang nachtragend“ heißt das Programm, mit dem Polt und Well am Mittwoch, 24. Juli, 20 Uhr, im Burggraben im Mosbacher Stadtteil Neckarelz gastieren. Karten für 32 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice