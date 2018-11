Unsere moderne Welt gleicht einer hektischen Schnitzeljagd – meint zumindest Ralf Schmitz. Mit seinem aktuellen Programm kommt der Komiker am Donnerstag, 6. Dezember, 20 Uhr in die Heidelberger Stadthalle. Dabei sucht er nach Antworten auf Fragen wie: „Warum ist jung sein heute so ein Stress und warum will dann trotzdem niemand alt werden?“ Oder: „Wie schaffe ich es bloß, tatsächlich jede Serie zu gucken, die mir von anderen empfohlen wird?“ Karten gibt es im Internet unter www.eventim.de.