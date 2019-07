Auch mit 73 Jahren ist die Folk-Rock-Legende Neil Young noch aktiv auf der Bühne. Mit seiner aktuellen Begleitband Promise of the Real (Foto: zg) kommt der Kanadier mit Wohnsitz Kalifornien am Freitag, 5. Juli, 19 Uhr, in die SAP Arena nach Mannheim. Der Mann, der einst den Chart-Hit „Heart of Gold“ schrieb, bringt sein aktuelles Studioalbum „The Visitor“ mit, in dem er die aktuellen Geschehnisse in den USA als Außenstehender betrachtet und sich dabei so seine Gedanken macht. Karten ab 95,80 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice.