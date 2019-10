Mit „Cordula Grün“ landete der Wiener Indie-Pop-Sänger Josh (Foto: Cruz) im vergangenen Jahr einen Überraschungshit. Dass auch seine anderen Lieder ins Ohr gehen, zeigt er auf seiner aktuellen Tour, in deren Mittelpunkt das Debütalbum „Von Mädchen und Farben“ steht. Am Sonntag, 6. Oktober, 19 Uhr, ist Josh zu Gast in der Halle 02 in Heidelberg. Für 23,70 Euro gibt es Karten beim RNZ-Ticketservice.