Die Celtic Woman sind wieder auf Tour und stellen am Dienstag, 22. Oktober, 20 Uhr, im Rosengarten in Mannheim ihr neues Album „Ancient Land“ vor. Die Sängerinnen Mairéad Carlin, Éabha McMahon und Megan Walsh sowie Tara McNeill an der Geige schöpfen aus Irlands reichem Musik- und Kulturerbe mit traditionellen Liedern, aber auch flotten Tänzen, verpackt in einer spannenden Bühnenshow. Karten ab 41,50 Euro beim RNZ-Ticketservice.