Zum siebten Mal heißt es am Freitag und Samstag, 2./3. August, im romantischen Burggraben und beim Tempelhaus im Mosbacher Stadtteil Neckarelz „Folk am Neckar“ (Foto: Kottal). Acht Bands spielen an den beiden Tagen auf zwei Bühnen und bieten einen abwechslungsreichen Mix quer durch die Folk-Spielarten. So erklingt Scottish- und Irish-Folk, es gibt Folkrock mit Punk-Einschlag, hymnischen Dudelsackrock aus Schottland und mitreißenden Bluesgrass aus England. Am Freitag beginnt das Programm um 19 Uhr, am Samstag um 16.30 Uhr. Karten ab 26 Euro und Bandinfos unter www.folk-am-neckar.de.