Zwischen Gundelsheim und Bad Friedrichshall verwandelt sich der Neckar am Wochenende, 4./5. August, bei der Aktion „Flussgelaunt am Neckar – von Ort zu Ort“ wieder in eine Festmeile. Gundelsheim, Heinsheim, Bad Wimpfen und Bad Friedrichshall werden durch die Personenschifffahrt miteinander verbunden. An den Anlegestellen wird am Samstag ab 13 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr ein buntes Programm auf und am Wasser geboten. Nächtlicher Höhepunkt ist am Samstag ab 21.30 Uhr ein Schiffskorso unter anderem mit fünf großen Fahrgastschiffen ab Bad Friedrichshall bis Gundelsheim verbunden mit fünf großen Feuerwerken. Komplettes Programm unter www.flussgelaunt.de