Eine Mischung aus Rock, Blues, Jazz, englischer und keltischer Folklore gepaart mit mystischen und fantasievollen Texten: so klingt Musik von Jethro Tull (Foto: zg). Deren Gründungsmitglied und Frontmann Ian Anderson kommt am Sonntag, 5. Mai, 20 Uhr, mit dem Besten aus „50 Jahre Jethro Tull“ in die Heilbronner Harmonie. Das Bild des bärtigen, flötenspielenden Derwischs im Einbeinstand mit der besonderen Aura hat sich tief in die Rockmusikhistorie eingebrannt. Karten von 46,90 bis 76,90 Euro sind beim RNZ-Ticketservice erhältlich.