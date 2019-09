Es gehört zu den weltweit bedeutendsten Festivals seines Genres: Das Festival „Enjoy Jazz“ geht am Mittwoch, 2. Oktober, in seine 21. Auflage. Sechseinhalb Wochen lang tummeln sich wieder Jazzlegenden wie Dee Dee Bridgewater, Archie Shepp (Foto: Peter Necessany), Rolf und Joachim Kühn, Chris Potter, Eleni Karaindrou und viele mehr auf den Bühnen in Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen. Aber auch Klassik, Pop, Rock oder Elektro finden beim Festival ihre Berücksichtigung. Karten für die vielen hochkarätigen Veranstaltungen gibt es beim RNZ-Ticketservice.