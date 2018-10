Der Frankfurter Techno-DJ Felix Kröcher (Foto: kidkuts) spielt normalerweise in der höchsten Liga und legt bei Festivals wie Time Warp, SonneMondSterne, Nature One oder Mayday auf. Am Samstag, 3. November, kommt Kröcher zu einer Clubparty in die Halle 02 nach Heidelberg. Für die Aufwärmrunde sorgen ab 23.30 Uhr die Locals Still Kids (Uneed). Karten für 12,70 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice.