Das Ensemble Die Mobilés führt ein Schattendasein, ein ganz besonderes: Die Mitglieder formen in ihrer Show „Moving Shadows“ eine faszinierende Schattenwelt. Mit Präzision und verblüffender Leichtigkeit kreieren die preisgekrönten Mobilés charmante Geschichten, mal poetisch, mal komisch. Ihre Körper verschmelzen zu Dingen, Tieren, Pflanzen und werden wieder zu Menschen (Foto: Linke). Das kreative Spiel mit Licht und Schatten wird gleich zweimal in der Region gezeigt: Am Samstag, 3. November, 20 Uhr, in der Alten Mälzerei in Mosbach und am Mittwoch, 7. November, 20 Uhr, im Capitol in Mannheim. Karten für 31,70 Euro (Mannheim) und 34,50 Euro (Mosbach) beim RNZ-Ticketservice.