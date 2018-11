Weinheim. (RNZ) Kann man zwei Personen mit akustischen Gitarren eigentlich eine Rockband nennen? Dass man das kann, denn dies beweisen Ezio (Foto: Richard Ecclestone). In Zeiten, in denen Songs von Loops, Samples und elektronischen Drumkits beherrscht werden, konzentrieren sich Ezio auf das Wesentliche und sind dabei unglaublich kraftvoll und innovativ. Diese kraftvolle und aufregende Show wird ergänzt von traumhaften Balladen, Geschichten vom Verlangen oder unerfüllter Liebe und wird durch Ezio Lunedeis Stimme und Boogas virtuose Gitarrenkünste zu einem ganz besonderen, begeisternden Erlebnis, worauf sich die Besucher am Mittwoch, 21. November, 20 Uhr im Café Central in Weinheim freuen können. Karten gibt es für 23 Euro beim RNZ-Ticketservice