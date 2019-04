Der österreichische Musiker und Sänger Johann „Hans“ Hölzel machte unter dem Namen Falco eine Weltkarriere unter anderem mit dem Hit „Rock Me Amadeus“. Ein tödlicher Autounfall am 6. Februar 1998 beendete jäh seine Karriere. Die Musical-Biografie „Falco – Das Musical“ (Foto: Klette) ist eine Hommage an den großen, aber auch sehr exzentrischen Sänger, der das Leben auskostete bis hin zur Selbstzerstörung. Das Musical bringt alle Falco-Hits auf die Bühne und zeigt mit Projektionen und Original-Videosequenzen auch den Menschen Hans Hölzel hinter der schillernden Pop-Ikone Falco. Am Donnerstag, 11. April, gastiert das Falco-Musical um 20 Uhr im Rosengarten in Mannheim. Karten ab 37,90 Euro beim RNZ-Ticketservice.