Die TurnGala des Badischen Turnerbunds steht in diesem Jahr unter dem Motto „Reflexion“. Spitzensportler und Artisten bieten ein Spiegelbild expressiver Bewegungskunst, wobei Tradition auf Moderne trifft. Die TurnGala gastiert am Sonntag, 6. Januar, 18.30 Uhr, in der SAP Arena in Mannheim. Karten ab 20 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice, www.turngala.de