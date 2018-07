Joan Wasser alias Joan As Police Woman hat ein neues, sehr politisches und energiegeladenes Album herausgebracht: „Damned Devotion“. Damit ist die US-Sängerin und Violinistin auf Tour und kommt am Dienstag, 17. Juli, 21 Uhr, in den Karlstorbahnhof nach Heidelberg. Karten kosten 23 Euro beim RNZ-Ticketservice.