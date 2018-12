Me & Reas sind eine Band, die sich ihre Geschichte selbst geschrieben hat. Ihr Debütalbum „Past Perfect“ erzählt von gemeinsam durchzechten Nächten, von Scheidewegen, vom Neu- und Aussortieren, davon, dass man sich von der Vergangenheit lösen muss, um in der Zukunft weitermachen zu können. Am Donnerstag, 20. Dezember, 20 Uhr spielt das Nürnberger Indie-Pop-Quintett in den Kulturbrücken im Mannheimer Jungbusch. Karten für 11,70 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice.