Sie spielt Cello, er Gitarre: Anja Lechner und der Argentinier Pablo Márquez gestalten im Rahmen des Enjoy-Jazz-Festivals am Samstag, 13. Oktober, 23 Uhr, ein Nachtkonzert in der Heiliggeistkirche in Heidelberg. Als Musikforscher im Grenzbereich lassen die beiden Klangwelten aufeinander treffen und erkunden die unterschiedlichsten Kulturen und Regionen der Welt musikalisch. Karten kosten 29,60 Euro beim RNZ-Ticketservice.