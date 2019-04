Der vergangene Sommer war auch in Norwegen ziemlich heiß, sorgte aber bei den Jungs von Kakkmaddafakka in Bergen für erhöhte Action und Klangkonzentration. Wenn die Band am Samstag, 13. April, 20 Uhr, in der Alten Feuerwache in Mannheim antritt, dann sind da auch neue Töne dabei wie bei dem Song „Naked Blue“. Mehr purer Pop, weniger Indie-Bruchstücke, klarere Kompositionen. Karten für 26,30 Euro beim RNZ-Ticketservice.