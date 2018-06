Der Komödienklassiker „Der Diener zweier Herren“ von Carlo Goldoni feiert bei den Heidelberger Schlossfestspielen am Freitag, 29. Juni, 20.30 Uhr, im Schlosshof Premiere. Intendant Holger Schulze setzt das muntere Verwirrspiel mit dem Diener Truffaldino (Probenfoto: Bühler), der nicht nur der unglücklichen Beatrice dient, sondern unerkannt auch deren Geliebten, in Szene. Er versetzt das 1746 in Mailand uraufgeführte Werk in das Italien der 1950er Jahre mit viel italienischem Flair und Livemusik. Weitere Aufführungstermine und Karten ab 24,10 Euro beim RNZ-Ticketservice.