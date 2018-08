Mit der Grazie eines neapolitanischen Eselstreibers präsentiert Carmela de Feo ihr aktuelles Programm „La Signora – Die Schablone in der ich wohne“. La Signora, die Callas des Akkordeons, die Schwarze Witwe der Volksbelustigung, lädt am Dienstag, 28. August, 20 Uhr, im Hospitalhof in Mosbach ein zu einem Abend, an dem Herzen gebrochen, Seelen verkauft und Gefühle täuschend echt imitiert werden. Karten für 18 Euro beim RNZ-Ticketservice.