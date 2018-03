Die polnische E-Bassistin Kinga Glyk ist der neue Stern am Jazz-Himmel. Mit einer Version von Eric Claptons „Tears in Heaven“ wurde sie zum Internetstar, der Erfolg auf der Bühne folgte. Mittlerweile hat Kinga Glyk ihr drittes Studioalbum „Dream“ herausgebracht, das die 21-jährige Bassistin live mit Band am Montag, 12. März, 21 Uhr, im Heidelberger Karlstorbahnhof vorstellt – eine mitreißende Mischung aus Jazz, Funk und Blues. Karten kosten 23 Euro beim RNZ-Ticketservice