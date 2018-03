In die Welt der kleinen Eisenbahnen entführt die Messe Faszination Modellbahn vom 9. bis 11. März in der Messehalle 6 in Sinsheim. Drei Tage jeweils von 9 bis 17 Uhr können große und kleine Freunde der Modellbahnen sich über neue Techniken und Modelle informieren. Im Mittelpunkt stehen wieder zahlreiche Miniaturanlagen (Foto: Messe), die Clubs und Vereine präsentieren. Auch Hagen von Ortloff, bekannt es der TV-Serie „Eisenbahnromantik“, ist mit seinem Modellbahnteam vor Ort. Infos unter www.faszination-modellbahn.com