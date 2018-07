Im Rahmen des Festivals „Mannheimer Sommer“ feiert am Samstag, 14. Juli, 19 Uhr, im Opernhaus des Nationaltheaters Mannheim Mozarts Oper „Don Giovanni“ Premiere. In einem internationalen Regiewettbewerb setzte sich die Inszenierung der russischen Regisseurin Ekatarina Vasileva und ihrer Bühnen- und Kostümbildnerin Sonya Kobozeva durch. Vasileva stellt den komödiantischen Aspekt von Mozarts Oper in den Mittelpunkt und lässt die Personen in einer grotesk überzeichneten und disproportionierten Welt agieren (Foto: Michel). Karten und weitere Aufführungstermine unter www.nationaltheater-mannheim.de.