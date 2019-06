Die Badische Landesbühne bringt in diesem Sommer Giovanni Guareschis Roman „Don Camillo und Peppone“ unter der Regie von Arne Retzlaff auf die Freilichtbühne (Probenfoto: Ramm). Premiere feiert der muntere Zwist zwischen Pfarrer und kommunistischem Bürgermeister in einem kleinen italienischen Dorf am Mittwoch, 12. Juni, 20.30 Uhr, auf der Freilichtbühne Buchenauerhof bei Sinsheim. Karten für 12 Euro gibt es unter Telefon 07261/404166; www.dieblb.de.