Früher gab es noch große Veranstaltungen in der Thingstätte auf dem Heiligenberg bei Heidelberg, jetzt gibt es immerhin Rock bei der Waldschenke. Mit den Dirty Deeds rockt am Sonntag, 12. August, ab 18 Uhr eine der besten AC/DC-Coverbands den Heiligenberg. Zwei Stunden lang gibt es einen Querschnitt durch das Werk der australischen Hardrocker. Eintritt 10 Euro an der Abendkasse.

