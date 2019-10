Sonst bewertet er andere Sängerinnen und Sänger, jetzt stellt er sich selbst dem Urteil des Publikums: DSDS- und Supertalent-Dauerjuror Dieter Bohlen (Foto: Deag-Concerts) ist nach 16 Jahren Pause erstmals wieder live auf Tour. „Dieter feat. Bohlen – Das Mega-Album“ heißt sein aktuelles Werk, das er mit Band auf seiner Tour vorstellt, am Samstag, 5. Oktober, 20 Uhr, in der SAP Arena in Mannheim. Und was singt Dieter Bohlen? Die Hits aus seinem großen Hit-Repertoire von Modern Talking über Songs für bekannte Künstler wie Andrea Berg, Vanessa Mai und Hot Chocolate bis zu DSDS, die aus seiner Feder stammen. Dazu gibt es 21 Geschichten zu seinen 21 Nummer-eins-Hits. Karten ab 50,65 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice.