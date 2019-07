„Breakfast in America“ war vor 40 Jahren ein Top-Album von Supertramp. Gitarrist Roger Hodgson (Foto: zg), der mit seiner charakteristischen Stimme während seiner Zeit mit Supertramp bis 1983 Hits wie „The logical Song“, „Dreamer“ oder „Give a little bit“ prägte, feiert das Album-Jubiläum mit einer Tour. Am Donnerstag, 1. August, 20 Uhr, ist Roger Hodgson beim Festival „Musik im Park“ zu Gast im Schwetzinger Schlossgarten. Karten ab 48,50 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice.