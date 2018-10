„Er hat die Hosen an, sie sagt ihm welche“, heißt das aktuelle Programm von Kabarettist Peter Vollmer. Am Donnerstag, 25. Oktober, 20 Uhr, gibt er in der Alten Wollfabrik in Schwetzingen tiefe Einblicke in den Kampf des Mannes im Alltag des 21. Jahrhunderts, in dem die Luft für Männer immer dünner wird, wenn selbst das Auto demnächst alleine fährt. Karten für 21,90 Euro beim RNZ-Ticketservice.