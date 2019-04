Vor zehn Jahren starb der Sänger und Musikproduzent Michael Jackson, 2018 hätte er seinen 60. Geburtstag gefeiert. Zu diesem Anlass feierte die Show „Beat It!“ in Berlin Welturaufführung. Das Musical mit 25 Hits von Michael Jackson von „Triller“ bis „Beat It!“ ist mit zwei Jackson-Darstellern auf Tour (Dantanio Goodman/Foto: Groß) und kommt am Dienstag, 23. April, 20 Uhr, in die Harmonie nach Heilbronn. Die Hommage an den „King of Pop“ von Produzent Oliver Forster gibt Einblick in das schillernde Leben von Jackson von der Kindheit bis zu seiner unvergleichlichen Solokarriere, aber auch seiner persönlichen Veränderungen. Karten ab 35,50 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice.