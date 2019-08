Spätestens seit dem Film „Saturday Night Fever“ sind die Hits der Bee Gees Legende. Die Bee-Gees-Tribute-Band Night Fever bringt die Songs der Gibb-Brüder in einer neuen Show am Freitag, 16. August, 20.30 Uhr, beim Rex-Open-Air in Bensheim authentisch auf die Bühne am Festplatz. Mit großer LED-Wand und zusätzlichen Sängern und Musikern wird eine außergewöhnliche Bee-Gees-Show geboten. Karten kosten 40,30 Euro beim RNZ-Ticketservice.