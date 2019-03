Die Basketballtruppe der Harlem Globetrotters ist weltbekannt, nicht nur wegen der sportlichen Erfolge, sondern für ihre furiose Show mit dem Ball. In einer actiongeladenen Performance zeigen die Ballzauberer am Samstag, 23. März, 18 Uhr, in der SAP Arena in Mannheim ihr Können. Eine Show für die ganze Familie mit viel Spaß und Slapstick. Karten von 42,70 bis 66,70 Euro beim RNZ-Ticketservice.