Der Mannheimer Gitarrist und Sänger Stephan Ullmann (Foto: Van Der Voorden) ist ein absoluter Prince-Fan. Drei Jahre nach dem Tod seiner Idols widmet er sich dessen musikalischen Nachlass. Im Rahmen des Seebühnenzaubers auf der Seebühne im Mannheimer Luisenpark präsentiert er am Freitag, 9. August, 20 Uhr, mit einer hochkarätigen Band das Programm „A Night without ... Prince – Tribute to a Genius“. In tiefer Verbeugung vor der Pop-Legende und mit großer Leidenschaft führen die Musiker quer durch die geniale Musikwelt von Prince. Karten ab 23,40 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice.