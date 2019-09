Wenn Ronja von Ronne (Foto: zg) eines kann, dann ist es die Fähigkeit, mit Worten umzugehen. Wenige Menschen haben so ein außerordentliches Sprachgefühl wie die 26-jährige Autorin. Sie spitzt zu, bringt auf den Punkt, pointiert und versinnbildlicht in ihrer ganz eigenen Art und Weise. Egal, ob in Artikeln in der Zeit, auf ihrem Blog Sudelheft oder im Fernsehen auf Arte: Ronja von Ronne zeigt sich stets eloquent und häufig kritisch. Wer ihre Sprachgewalt live erleben will, sollte am Freitag, 20. September, um 20 Uhr ihren Auftritt im Heidelberger Karlstorbahnhof besuchen. Karten kosten 17,50 Euro beim RNZ-Ticketservice.