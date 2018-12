Die Musicalkompositionen von Andrew Lloyd Webber sind brillant und voller Emotionen. Ob „Phantom der Oper“, „Cats“, „Evita“ oder „Starlight Express“, Webbers Musicals sind Erfolgsgaranten. Die Andrew Lloyd Webber Gala präsentiert am Dienstag, 25. Dezember, 20 Uhr, in der Harmonie in Heilbronn die Höhepunkte aus zahlreichen Musicalerfolgen, vorgetragen von Top-Interpreten aus den Musical-Metropolen und einem 14-köpfigen Orchester. Farbenfrohe Kostüme und eine Videoshow ergänzen die Aufführung. Karten ab 37,90 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice.