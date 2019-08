Wenn in Weinheim Kerwe gefeiert wird, dann verbinden sich Tradition und Brauchtum zu einer fröhlichen Straßenparty in der Altstadt (Foto: Kreutzer). Von Freitag, 9. August, bis Montag, 12. August, locken ein Rummelplatz mitten in der Stadt, gemütliche Straußwirtschaften, jede Menge Musik und ein Handwerkermarkt im Gerberbachviertel in die Bergstraßenmetropole. Das komplette Programm gibt es unter www.weinheim.de.